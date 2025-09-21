Tout le monde sur le pont Pont du Diable Saint-Jean-de-Fos

Tout le monde sur le pont Dimanche 21 septembre, 10h00 Pont du Diable Hérault

Gratuit. Sans réservation.

La LPO Occitanie DT Hérault en partanariat avec la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, vous propose une observation statique sur le pont du Diable sur les bords de l’Hérault afin de découvrir les oiseaux de cette rivière. Une belle occasion de se rencontrer et de partager ses connaissances.

Une animatrice de la LPO sera présente toute la matinée sur le pont du diable à Aniane pour rencontrer les passants et observer les oiseaux de l’Hérault.

Pont du Diable 34150, Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie 04 67 56 41 97 https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/pont-du-diable-975 Un peu d’histoire…

À l’entrée des gorges de l’Hérault, au lieu dit gouffre noir, le vieux pont roman, accroché aux berges abruptes, enjambe le fleuve en son point le plus resserré. Long de 50 m, il comprend deux arches principales en plein cintre et deux ouvertures secondaires, les ouïes, destinées à faciliter l’écoulement des eaux en période de crue.

Il fut construit entre 1028 et 1031, par les deux proches abbayes d’Aniane et de Gellone, qui contrôlaient jalousement les deux rives du fleuve.

Considéré comme l’un des plus vieux ponts médiévaux français, il a été classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO au titre du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France depuis 1998.

Aujourd’hui, c’est un lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis, et durant les beaux jours, vous pourrez vous baigner à la plage surveillée du pont du Diable ou parcourir les gorges de l’Hérault en canoë. Parking, transport en commun.

© LPO Occitanie