Tout le monde sur le pont pour la biodiversité Pont Valentré Cahors

Tout le monde sur le pont pour la biodiversité Pont Valentré Cahors samedi 20 septembre 2025.

Lot

Tout le monde sur le pont pour la biodiversité Pont Valentré Chemin de la Chartreuse Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées du patrimoine, la LPO vous donne rendez-vous au pont Valentré, excellent point d’observation pour de nombreuses espèces.

.

Pont Valentré Chemin de la Chartreuse

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12

English :

For the Journées du patrimoine, the LPO invites you to visit the Valentré bridge, an excellent observation point for many species.

German :

Anlässlich der Tage des Kulturerbes lädt Sie das LPO zu einem Treffen an der Valentré-Brücke ein, die ein hervorragender Beobachtungspunkt für zahlreiche Arten ist.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, l’LPO vi invita a visitare il ponte di Valentré, un eccellente punto di osservazione per molte specie.

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, la LPO le invita al puente de Valentré, excelente punto de observación de numerosas especies.

L’événement Tout le monde sur le pont pour la biodiversité Cahors a été mis à jour le 2025-05-18 par OT Cahors Vallée du Lot