TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS – Lunel, 30 mai 2025 07:00, Lunel.

Hérault

TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS 173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

30 mai 2025 à 19h

Espace Castel

Tél 06 83 36 81 96

Tarif 10 €/adulte & 5 €/enfant

L’ART Ré-CRéATION, association lunelloise, dispense depuis plus de 8 ans des cours de théâtre à Lunel.

En cette fin d’année d’activités, les élèves de l’atelier théâtre adulte interpréteront pour le public Tout le plaisir est pour nous une pièce comique écrite par Ray Cooney et John Chapman. A noter que les magnifiques décors ont été créé par l’un des élèves de l’association qui est ébéniste !

L’histoire

Un éditeur parisien, vit en parfaite harmonie avec sa délicieuse épouse dans un magnifique appartement. Cette belle tranquillité est vivement ébranlée lorsqu’à la suite de coïncidences malencontreuses, trois couples illégitimes décident de vivre dans cet appartement, sans concertation, leur première nuit de passion…

L’histoire

Un éditeur parisien, vit en parfaite harmonie avec sa délicieuse épouse dans un magnifique appartement. Cette belle tranquillité est vivement ébranlée lorsqu’à la suite de coïncidences malencontreuses, trois couples illégitimes décident de vivre dans cet appartement, sans concertation, leur première nuit de passion… .

173 Rue Marx Dormoy

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 83 36 81 96

English :

may 30, 2025 ? at 7 p.m

Espace Castel

Tel 06 83 36 81 96

Price: 10 ?/adult & 5 ?/child

L?ART Ré-CRéATION, an association based in Lunel, has been offering drama classes in Lunel for over 8 years.

German :

30. Mai 2025? um 19 Uhr

Raum Castel

Tel.: 06 83 36 81 96

Preis: 10 ?/Erwachsener & 5 ?/Kind

L’ART Ré-CRéATION, ein Verein aus Lunel, bietet seit über 8 Jahren Theaterkurse in Lunel an.

Italiano :

30 maggio 2025 ? alle 19.00

Spazio Castel

Tel: 06 83 36 81 96

Prezzo: 10 €/adulto e 5 €/bambino

L’associazione L’ART Ré-CRéATION, con sede a Lunel, organizza corsi di teatro in città da oltre 8 anni.

Espanol :

30 de mayo de 2025 ? a las 19.00 horas

Espacio Castel

Tel: 06 83 36 81 96

Precio: 10 ¤ /adulto y 5 ¤ /niño

La asociación L’ART Ré-CRéATION, con sede en Lunel, imparte clases de teatro en la ciudad desde hace más de 8 años.

L’événement TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS Lunel a été mis à jour le 2025-05-20 par 34 OT PAYS DE LUNEL