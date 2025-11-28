TOUT MOLIÈRE OU PRESQUE – THEATRE EDGAR Paris

TOUT MOLIÈRE OU PRESQUE Début : 2026-01-03 à 15:00. Tarif : – euros.

TOUT MOLIÈRE OU PRESQUETrois comédiens distraits, maladroits et de mauvaise foi décident de relever un impossible défi : monter tout Molière en une heure, 2 minutes et 27 secondes.C’est jubilatoire, électrisant et complètement déjanté !De Tartuffe au Médecin malgré lui , en passant par Les fourberies de Scapin , Le malade imaginaire , L’avare ou encore Le bourgeois gentilhomme , vous allez assister à un florilège des meilleures scènes de Molière, avec le texte d’à peu près Molière … Orchestré par une équipe de bras cassés, investis d’une mission au service de laquelle ils mettront toute leur énergie et plus encore. Un spectacle qui connaît un large succès depuis 5 saisons, tout Molière au service d’une histoire originale, pour le plus grand plaisir de vos zygomatiques !Une comédie Familiale de 1h15 (75 minutes)Mise en scène : Vincent CaireAvec : la compagnie les nomadesques, Damien Coden, Vincent Caire, Pierre-Etienne Royer, Mathilde Puget, Karine Tabet, Cédric Miele, Alexandre Tourneur

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE EDGAR 58 BOULEVARD EDGAR QUINET 75014 Paris 75