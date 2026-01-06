Tout petit ciné le philharmonique de la Roquette Le Gyptis Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Tout petit ciné le philharmonique de la Roquette

Samedi 14 mars 2026 de 16h à 16h30. Le Gyptis Belle de Mai 136 rue Loubon Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-03-14 16:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Le Tout P’tit Ciné-Concert est un spectacle tout public à partir de 18 mois. Plusieurs courts-métrages sont projetés sur un écran, et accompagnés en direct par deux musiciens du Philharmonique de la Roquette. Le programme est constitué de dessins animés, de films d’animation, sans parole et tout public produit par Studio Phosphore. Poétiques, drôles, contemplatifs ou rythmés, la diversité des univers de chaque court permet aux musiciens de développer plusieurs styles musicaux et de s’amuser à créer différentes ambiances sonores. .

Le Gyptis Belle de Mai 136 rue Loubon Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 62 49 77 info@lenomad.com

English :

The Tout P?tit Ciné-Concert is a show for all ages from 18 months upwards. Several short films are projected onto a screen, accompanied live by two musicians from the Philharmonique de la Roquette.

