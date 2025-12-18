Tout petit marché de Noël à Fournaguet (St-Salvadou) Saint-Salvadou Le Bas Ségala

Tout petit marché de Noël à Fournaguet (St-Salvadou)

Saint-Salvadou Fournaguet Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Créations en couture, tableaux et bougies, légumes, fruits et œufs.

Vin et chocolat chauds offerts.

.

Saint-Salvadou Fournaguet Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie lesjardinsdeyusra@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sewing creations, paintings and candles, vegetables, fruit and eggs.

Complimentary wine and hot chocolate.

L’événement Tout petit marché de Noël à Fournaguet (St-Salvadou) Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-12-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)