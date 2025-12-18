Tout petit marché de Noël à Fournaguet (St-Salvadou) Saint-Salvadou Le Bas Ségala
Tout petit marché de Noël à Fournaguet (St-Salvadou) Saint-Salvadou Le Bas Ségala mardi 23 décembre 2025.
Saint-Salvadou Fournaguet Le Bas Ségala Aveyron
Début : Mardi 2025-12-23
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Créations en couture, tableaux et bougies, légumes, fruits et œufs.
Vin et chocolat chauds offerts.
Saint-Salvadou Fournaguet Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie lesjardinsdeyusra@gmail.com
English :
Sewing creations, paintings and candles, vegetables, fruit and eggs.
Complimentary wine and hot chocolate.
