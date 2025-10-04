Tout-petit tu lis Médiathèque de l’Europe Bussy-Saint-Georges

Réservation sur place ou au 01 87 94 77 47

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Prendre son temps autour d’un album… feuilleter, rêver, imaginer, s’émerveiller, se consoler… Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour faire connaissance avec les livres et partager avec les bébés le plaisir de la lecture, les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à découvrir des histoires. Comptines, jeux de doigts et formulettes se joignent à la fête pour s’amuser, s’éveiller et grandir.

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte

Médiathèque de l'Europe 6 avenue du Général de Gaulle – 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 87 94 77 47 https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/localisation/m%C3%A9diath%C3%A8que-de-bussy-saint-georges

