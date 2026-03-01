Tout-petit tu lis

médiathèque le Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:45:00

fin : 2026-03-31 21:15:00

Date(s) :

2026-03-31

La médiathèque du Roudour, en partenariat avec le Réseau Petite Enfance de Morlaix communauté, vous propose une conférence-spectacle autour du livre et de la lecture pour les tout-petits. Cet événement est proposé dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance 2026 et s’adresse aux parents et aux professionnels de la petite enfance.

France Quatromme vous invitera dans un premier temps à assister à un spectacle puis vous proposera un temps d’échange. .

médiathèque le Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

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English : Tout-petit tu lis

L’événement Tout-petit tu lis Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BAIE DE MORLAIX