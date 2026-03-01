Tout-petits Saint-Jacut-les-Pins
Tout-petits Saint-Jacut-les-Pins mardi 17 mars 2026.
Tout-petits
Médiathèque Saint-Jacut-les-Pins Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 10:00:00
fin : 2026-03-17 10:40:00
Date(s) :
2026-03-17
Tous les mois, Croque pommes accueil des tout-petits. Accompagnés de leur parent, grand-parent ou assistant maternel, les moins de 3 ans pourront explorer les livres et découvrir les jeux d’éveil. Des séances d’éveils seront organisées en partenariat avec le RPE. .
Médiathèque Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 2 99 91 38 52
