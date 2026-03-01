Tout-petits Saint-Jacut-les-Pins

Tout-petits

Médiathèque Saint-Jacut-les-Pins Morbihan

Début : 2026-03-17 10:00:00

fin : 2026-03-17 10:40:00

2026-03-17

Tous les mois, Croque pommes accueil des tout-petits. Accompagnés de leur parent, grand-parent ou assistant maternel, les moins de 3 ans pourront explorer les livres et découvrir les jeux d’éveil. Des séances d’éveils seront organisées en partenariat avec le RPE. .

Médiathèque Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 2 99 91 38 52

