TOUT POUR LA MAISON SALLE CULTURELLE Saint-Privé

SALLE CULTURELLE Le Moulin Colas Saint-Privé Yonne
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
TOUT POUR LA MAISON des jouets , des jeux , du petit matériel
des décos Noël et autres .. ( pas de vêtements !)
SALLE CULTURELLE prendre la rue face à la mairie .
SALLE CULTURELLE Le Moulin Colas Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 64 07 61 mt.gesmier47@gmail.com
