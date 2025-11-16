Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TOUT POUR LA MAISON SALLE CULTURELLE Saint-Privé

TOUT POUR LA MAISON SALLE CULTURELLE Saint-Privé dimanche 16 novembre 2025.

TOUT POUR LA MAISON

SALLE CULTURELLE Le Moulin Colas Saint-Privé Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :
2025-11-16

TOUT POUR LA MAISON des jouets , des jeux , du petit matériel
des décos Noël et autres .. ( pas de vêtements !)
SALLE CULTURELLE prendre la rue face à la mairie   .

SALLE CULTURELLE Le Moulin Colas Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 64 07 61  mt.gesmier47@gmail.com

English : TOUT POUR LA MAISON

German : TOUT POUR LA MAISON

Italiano :

Espanol :

L’événement TOUT POUR LA MAISON Saint-Privé a été mis à jour le 2025-11-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !