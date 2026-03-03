Tout pour la musique Dernière séance Palais des Congrès Parthenay

Tout pour la musique Dernière séance

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2026-03-15

Danse & Co annonce par ce spectacle sa Dernière Séance avant fermeture… du Palais des congrès !

En tout cas, Dernière séance de TOUT POUR LA MUSIQUE dans la salle telle que vous la connaissez.

Après, nous cherchons un endroit pour jouer… le temps des Travaux !

Une équipe professionnelle, investie et soudée, accompagnera les danseurs de l’association Danse & Co. Coralie PRUNIERES et Blanche MERCERON

à la mise en scène et chorégraphient le spectacle, mais, vous découvrirez aussi des créations de la part des artistes adhérents amateurs de l’association.

Une cinquantaine d’artistes seront sur scène pour l’amour du spectacle live,

des arts vivants et pluridisciplinaire de la scène…

Cette année et depuis 3 ans, la BANQUE ALIMENTAIRE des Deux-Sèvres sera présente dans le hall. A votre arrivée, vous pourrez déposer votre/vos denrées alimentaires non périssable. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 77 57 83

L’événement Tout pour la musique Dernière séance Parthenay a été mis à jour le 2026-02-28 par CC Parthenay Gâtine