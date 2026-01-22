Tout pour la musique ! Houeillès

Tout pour la musique !

Salle des fêtes Houeillès Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Quiz musical, karaoké, juke Box live, danses …

Poulet basquaise tarte

Buvette sur place

Entrée libre sur réservation avant le 9 février 2026 .

Salle des fêtes Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 65 59 54

