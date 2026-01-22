Tout pour la musique ! Houeillès
Tout pour la musique ! Houeillès samedi 14 février 2026.
Tout pour la musique !
Salle des fêtes Houeillès Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Tout pour la musique !
Quiz musical, karaoké, juke Box live, danses …
Poulet basquaise tarte
Buvette sur place
Entrée libre sur réservation avant le 9 février 2026 .
Salle des fêtes Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 65 59 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tout pour la musique ! Houeillès a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Coteaux et Landes de Gascogne