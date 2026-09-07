Tout propre !, Le Carré Blanc – Médiathèque, Tinqueux

Informations pratiques

Tout propre ! Samedi 12 décembre, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T10:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T10:30:00+01:00

Il est l’heure ! L’heure des petites oreilles attentives, à la découverte du plaisir des mots. Approchez, installez-vous… l’histoire va commencer.

12 déc.

Le soir, c’est l’heure du bain, moment tant attendu ! L’eau chaude coule doucement, la vapeur monte au-dessus de la baignoire, la mousse pique les yeux ; on se détend, on se lave, on met la tête sous l’eau ; et quand on sortira on sera propre et on sentira bon !

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Heure des doudous histoires tout-petits