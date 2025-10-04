Tout Ptit Festival Mareuil en Périgord
Tout Ptit Festival Mareuil en Périgord samedi 4 octobre 2025.
Tout Ptit Festival
Salle des fêtes Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
2025-10-04
Ateliers, spectacles et rencontres. 0-6 ans. Gratuit.
Samedi 04: 15h-18h30
Dimanche 05: 10h-14h
Ateliers, spectacles et rencontres. 0-6 ans. Gratuit.
Samedi 04: 15h-18h30
Dimanche 05: 10h-14h .
Salle des fêtes Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 79 31 51
English : Tout Ptit Festival
Workshops, shows and meetings. 0-6 years. Free admission.
Saturday 04: 3pm-6.30pm
Sunday 05: 10am-2pm
German : Tout Ptit Festival
Workshops, Aufführungen und Begegnungen. 0-6 Jahre. Die Teilnahme ist kostenlos.
Samstag 04: 15h-18h30
Sonntag 05: 10-14 Uhr
Italiano :
Laboratori, spettacoli e incontri. 0-6 anni. Ingresso libero.
Sabato 04: 15.00-18.30
Domenica 05: 10.00-14.00
Espanol : Tout Ptit Festival
Talleres, espectáculos y encuentros. 0-6 años. Entrada gratuita.
Sábado 04: 15.00-18.30 h
Domingo 05: 10.00-14.00 h
