Tout-p’tit Jules! MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

Tout-p’tit Jules!

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-17

Tout-p’tit Jules ! Enfants de 3 à 7 ans avec leurs parents

Le médiateur raconte les grands moments de la vie de Jules César reconstituées en Playmobil®. Petits et grands

explorent, observent et s’amusent… avant de fabriquer leur propre couronne de lauriers. Une expérience ludique et sensorielle pour éveiller la curiosité des plus jeunes et partager un moment complice en famille.

Durée 1 h Inclus dans le billet d’entrée, dans la limite des places disponibles Jauge 10 enfants + 10 adultes accompagnants Réservation sur place le jour même uniquement. .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tout-p’tit Jules! Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-01-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)