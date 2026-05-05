Tout public – Aides financières pour la rénovation énergétique – Webinaire Mercredi 13 mai, 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T12:30:00+02:00 – 2026-05-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T12:30:00+02:00 – 2026-05-13T13:00:00+02:00

Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’

Tout public – Le financement est une des clés pour mener à bien un projet de rénovation performant. En 2026, MaPrimeRénov’ a connu quelques changements. En parallèle, les aides de Toulouse Métropole pour la rénovation énergétique sont maintenues. Comment se cumulent ces dispositifs ? Pour qui ? Comment simuler le montant des aides disponibles pour mon projet ? Quel diagnostic demander pour bénéficier de quel dispositif ? Nous répondrons à toutes ces questions lors de cette conférence.

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Nous vous proposons de faire un point sur l’ensemble des aides financières.