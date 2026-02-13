Tout public – Comment réussir votre rénovation énergétique – Conférence à Blagnac, Auditorium de la Mairie de Blagnac, Blagnac

Tout public – Comment réussir votre rénovation énergétique – Conférence à Blagnac Lundi 16 février, 18h30 Auditorium de la Mairie de Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T18:30:00+01:00 – 2026-02-16T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-16T18:30:00+01:00 – 2026-02-16T20:00:00+01:00

Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’

Vous habitez la commune de Blagnac et envisagez une rénovation énergétique de votre logement ? Il existe aujourd’hui de multiples techniques d’intervention sur le bâti, beaucoup de systèmes énergétiques, un essor des énergies renouvelables, des dispositifs d’aides financières complexes, plusieurs labels de qualité pour les artisans, …. Nous présenterons tous ces aspects pour que vous puissiez envisager sereinement de vous lancer dans un projet ambitieux

Auditorium de la Mairie de Blagnac 1 Place Jean-Louis Puig 31700 BLAGNAC Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://renov.toulouse-metropole.fr/evenement-en-presentiel/ »}]

Ces réunions, proches de chez vous, sont organisées afin de vous donner les informations nécessaires pour vous lancer dans un projet de rénovation énergétique.