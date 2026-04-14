Tout public – Les diagnostics liés à la rénovation énergétique – Webinaire Mercredi 15 avril, 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T12:30:00+02:00 – 2026-04-15T13:15:00+02:00

Fin : 2026-04-15T12:30:00+02:00 – 2026-04-15T13:15:00+02:00

Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’

Tout public. Entre réglementation, bonnes pratiques et valorisation de votre projet, il existe plusieurs diagnostics pour réaliser votre projet de rénovation énergétique. Ce webinaire vous permettra de mieux comprendre les dispositifs que ce soit avant, pendant ou après la réalisation des travaux.

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Pour mieux comprendre les différents diagnostics existants liés à la rénovation énergétique de votre logement.