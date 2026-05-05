Tout public – Les grands principes de la rénovation énergétique – Webinaire Mercredi 10 juin, 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T12:30:00+02:00 – 2026-06-10T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T12:30:00+02:00 – 2026-06-10T13:30:00+02:00

Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’

Tout public – La rénovation énergétique des logements est une priorité pour tous les acteurs : particuliers, collectivités, professionnels. Il existe aujourd’hui de multiples techniques d’intervention sur le bâti, beaucoup de systèmes énergétiques, un essor des énergies renouvelables, des dispositifs d’aides financières relativement complexes à appréhender, plusieurs labels de qualité pour les artisans…difficile de s’y retrouver. Cette conférence animée par Toulouse Métropole Rénov, service public d’accompagnement aux particuliers sur la thématique de la maitrise de l’énergie dans l’habitat, vous permettra d’avoir toutes les infos.

[{« type »: « link », « value »: « https://demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.fr/renov/inscription-renov/?idagenda=276 »}] https://renov.toulouse-metropole.fr/agenda

Pour tout savoir sur la rénovation énergétique : techniques, aides financières, choix d’artisans, et bien plus encore pour réussir votre projet.