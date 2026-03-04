Tout public – Présentation des techniques d’isolation des murs en rénovation – Conférence, Maison de l’Energie, Toulouse

Tout public – Présentation des techniques d’isolation des murs en rénovation – Conférence Mercredi 1 avril, 18h00 Maison de l’Energie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T18:00:00+02:00 – 2026-04-01T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-01T18:00:00+02:00 – 2026-04-01T19:30:00+02:00

Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’

Tout public. Lors de cette conférence, deux entreprises de travaux, aborderont les techniques de l’isolation des murs en logement individuel. L’isolation permet d’assurer un confort et une qualité de vie au sein des logements en toute saison. Les grandes phases et les bonnes pratiques seront présentées. Nous aborderons aussi les avantages après travaux.

Maison de l'Energie Allée Jacques Chaban-Delmas 31500 TOULOUSE

Présentation des différentes techniques d’isolation des murs en rénovation.