Tout Public – Tout connaître sur le photovoltaïque – Conférence à Mons, Salle des Fêtes de Mons, Mons

Tout Public – Tout connaître sur le photovoltaïque – Conférence à Mons Vendredi 27 mars, 18h00 Salle des Fêtes de Mons Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T18:00:00+01:00 – 2026-03-27T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T18:00:00+01:00 – 2026-03-27T19:30:00+01:00

Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’

Tout public : Le photovoltaïque est un sujet phare de ces dernières années. Vous trouverez les réponses à toutes vos questions lors de cette conférence. Au programme : Présentation de la Maison de l’énergie, le solaire photovoltaïque, les différences entre thermique et photovoltaïque, les différents modes de raccordements, les options technologiques, les professionnels et les dispositifs de financement.

Salle des Fêtes de Mons Place du Jardin de l’Ancien Presbytaire, 31280 Mons Mons 31280 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://renov.toulouse-metropole.fr/evenement-en-presentiel/ »}]

La Maison de l’Energie sera présente à Mons pour tout savoir sur l’installation des panneaux photovoltaïques et sur les aides financières !