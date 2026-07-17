Informations pratiques

Tout public – Tout savoir sur les panneaux photovoltaïques – Webinaire Mardi 29 septembre, 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T12:30:00+02:00 – 2026-09-29T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T12:30:00+02:00 – 2026-09-29T13:30:00+02:00

Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’

Tout public. Le photovoltaïque est un sujet phare de ces dernières années. Vous trouverez les réponses à toutes vos questions lors de cette conférence. Au programme : Présentation de la Maison de l’énergie, le solaire photovoltaïque, les différences entre thermique et photovoltaïque, les différents modes de raccordements, les options technologiques, les professionnels et les dispositifs de financement.

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Tout savoir sur l’installation des panneaux photovoltaïques et sur les aides financières.