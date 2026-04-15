Tout public – Vigilances fraudes – Webinaire Mardi 21 avril, 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T12:30:00+02:00 – 2026-04-21T13:15:00+02:00

Fin : 2026-04-21T12:30:00+02:00 – 2026-04-21T13:15:00+02:00

Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’

Tout public. Ce webinaire a pour objectif de vous informer sur les risques de fraudes liés aux aides à la rénovation énergétique, notamment MaPrimeRénov’. Nous y aborderons les points de vigilance, les démarches à suivre, et les contacts utiles en cas de doute ou de litige

[{« type »: « link », « value »: « https://demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.fr/renov/inscription-renov/?idagenda=254 »}] https://renov.toulouse-metropole.fr/agenda

Présentation des risques de fraudes dans le cas d’une rénovation énergétique et des moyens de s’en protéger.