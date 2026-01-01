Tout savoir pour se lancer dans son premier achat La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Gratuit sur inscription : https://ypl.me/P8w

*** Semaine de l’accession ***Vous envisagez de réaliser votre 1er achat immobilier en tant que propriétaire occupant et vous ne savez pas trop comment procéder ? Vous avez de nombreuses questions sur les étapes de l’achat, les points de vigilance à observer, les frais à prendre en compte ? Venez vous informer !Rendez-vous le jeudi 05 mars de 18h à 20h à La Maison de l’HabitantGratuit sur inscription : https://ypl.me/P8w

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/P8w



