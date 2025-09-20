Tout savoir sur la chapelle Notre-Dame du Roc Chapelle Notre-Dame du Roc Castellane

Tout savoir sur la chapelle Notre-Dame du Roc Chapelle Notre-Dame du Roc Castellane samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite flash de l’édifice avec une médiatrice et explications sur la restauration des intérieurs.

RDV à la chapelle, 30 min de marche aller par le sentier du Roc

Office de Tourisme

Castellane

04 92 72 59 12

musee@castellane-verdon.com

www.castellane-verdon.com

Chapelle Notre-Dame du Roc 04120 Castellane

Mathieu Simoulin Verdon Pictures