Tout savoir sur la mémoire Salle festive Nantes Nord Nantes

Tout savoir sur la mémoire Salle festive Nantes Nord Nantes jeudi 13 novembre 2025.

Tout savoir sur la mémoire Jeudi 13 novembre, 10h30 Salle festive Nantes Nord Loire-Atlantique

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T10:30:00 – 2025-11-13T17:00:00

Fin : 2025-11-13T10:30:00 – 2025-11-13T17:00:00

Le Comité action sociale Agirc-Arrco Pays-de-la-Loire, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale de Nantes, a le plaisir de vous inviter à une journée d’information et d’échanges, dans le cadre d’un parcours de prévention mémoire. A cette occasion, vous serez sensibilisé(e) au fonctionnement de la mémoire et à sa stimulation, au diagnostic d’une maladie, à l’accompagnement d’un proche et aux solutions de répit sur votre territoire.

Au programme :

De 10h30 à 12h15 : MÉMOIRE ET PRÉVENTION

Conférence animée par le Docteur Nadia WIAZZANE – Médecin au Centre de Prévention Agirc-Arrco Pays-de-la-Loire.

Comment fonctionne notre mémoire et comment la préserver ?

De 14h00 à 15h30 : MÉMOIRE & MALADIES NEURO-ÉVOLUTIVES

Conférence animée par le Docteur Guillaume CHAPELET – Docteur au Centre mémoire – ressource et recherche (CMRR) du CHU de Nantes.

Quelles sont les maladies les plus fréquentes, comment sont-elles diagnostiquées et quelle est leur prise en charge ?

De 15h30 à 16h30 : S’OCCUPER D’UN PROCHE : ACCOMPAGNEMENT & SOLUTIONS DE REPIT

Table ronde avec la participation de la Maison des Aidants, de l’Equipe spécialisée Alzheimer – Soins et Santé, des associations France Alzheimer 44 et de Votre Second Souffle.

A 16h30 : Temps de collation et de partage avec les professionnels sur les stands

Salle festive Nantes Nord 73 Avenue du Bout des Landes, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 90 00 »}]

Une journée pour s’informer, comprendre, échanger et être accompagné mémoire prévention