Tout savoir sur le canal à Josselin Écluse n°35 – Josselin Josselin

Tout savoir sur le canal à Josselin 20 et 21 septembre Écluse n°35 – Josselin Morbihan

Gratuit, tout public, accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le canal, ça bouge ! Portes ouvertes d’une maison éclusière pour y découvrir avec des agents de la Région Bretagne et du Pays de Ploërmel l’histoire du canal, de sa construction et sa vie actuelle. Animations conviviales et découvertes autour des outils d’hier et d’aujourd’hui…

Toutes les informations de la programmation « 50 coups de coeur » de la Région Bretagne à retrouver ici :

https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/journees-patrimoine-2025-coups-de-coeur-region-bretagne/

Écluse n°35 – Josselin Ecluse 35 56120 Josselin Josselin 56120 Lanouée Morbihan Bretagne

(c) Pays de Ploërmel