Tout savoir sur le circuit du traitement de vos eaux usées : bienvenue à la Station d’épuration de la Pioline ! Station d’Epuration – La Pioline Aix-en-Provence

Tout savoir sur le circuit du traitement de vos eaux usées : bienvenue à la Station d’épuration de la Pioline ! Vendredi 19 septembre, 09h00, 14h00 Station d’Epuration – La Pioline Bouches-du-Rhône

Conditions : visites gratuites, uniquement sur inscription (le nombre de places étant limitée, l’inscription est obligatoire via le site internet de la Régie des Eaux du Pays d’Aix.)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T10:30:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Une fois que vous avez tiré la chasse d’eau, que se passe-t-il ? Dégrillage, dégraissage, dégazage, clarification…venez découvrir toutes les étapes du traitement de vos eaux usées. 1h30 de visite pour apprendre le fonctionnement d’une station d’épuration, ses enjeux environnementaux et règlementaires, mais aussi comprendre en quoi nos gestes et pratiques peuvent altérer et dégrader la performance environnementale de nos stations.

Station d'Epuration – La Pioline 365 Chemin de la Pioline, 13 290 Aix en Provence Aix-en-Provence 13547 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04.13.57.39.00 https://eauxdupaysdaix.fr/

La Régie des eaux du Pays d’Aix assure la production et la distribution de l’eau sur son territoire : 50 400 abonnés en eau potable, 43 200 pour les eaux usées et bien plus de robinets à faire couler ! Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite afin que nous vous équipions en Équipement de protection individuelle (EPI). Les casques et gilets de sécurité sont fournis

Conditions d’accès :

• Porter des chaussures fermées sans talons ainsi qu’un pantalon long,

• Le site n’est pas accessible aux poussettes, aux fauteuils roulants, aux personnes avec un handicap moteur ou à mobilité réduire…

• Visite accessible aux enfants à partir de 10 ans. La Régie ne dispose pas d’équipement de protection individuelle adapté aux moins de 10 ans.

Si vous venez à plusieurs, favorisez le covoiturage ! Et enfin si vous avez un imprévu, pensez à annuler votre réservation.

Journées européennes du patrimoine 2025

@Régie des Eaux du Pays d’Aix