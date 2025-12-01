Tout savoir sur le management Bibliothèque publique d’information Paris

Le management est souvent présenté comme une discipline neutre, une boîte à outils garantissant la performance, l’engagement et le bien-être au travail. Mais derrière ce vernis se déploient des dynamiques beaucoup plus complexes.

D’où vient la notion de management ? Quel est sa place aujourd’hui dans le monde du travail ? Quels rôles peuvent ou doivent jouer les managers, les équipes, les organisations pour préserver sens, autonomie et intelligence collective ? Lionel Honoré, codirecteur de l’ouvrage Le Management désenchanté. Erreurs, échecs et bullshit en management (EMS), reviendra sur ces questions.

Animé par Lionel Honoré, professeur en sciences de gestion à l’IAE de Brest

Dans le cadre du cycle de conférences « Tout savoir sur », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre sur la notion de management.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1, Niveau 2Paris

