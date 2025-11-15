Tout savoir sur le nouveau tri des biodéchets ! Médiathèque Libre Cour – Vertou Vertou

Tout savoir sur le nouveau tri des biodéchets ! Médiathèque Libre Cour – Vertou Vertou samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Venez échanger avec la ville de Vertou, pour savoir quel est le dispositif de gestion des biodéchets pour votre adresse. Démonstration du composteur individuel distribué dans les quartiers peu denses et du bioseau distribué dans les quartiers denses équipés avec des points d’apports volontaires. Organisé par la ville de Vertou

Médiathèque Libre Cour – Vertou Centre – Bourg Vertou 44120

02 40 34 88 87 http://librecour.vertou.fr/ librecour@mairie-vertou.fr