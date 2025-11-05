Tout savoir sur le syndicalisme Bibliothèque publique d’information Paris

Tout savoir sur le syndicalisme Bibliothèque publique d’information Paris mercredi 5 novembre 2025.

La grève est l’un des moyens d’action collective les plus emblématiques du monde du travail. Symbole de résistance, outil de négociation, elle reste un levier central pour défendre des droits et transformer la société.

Mais que signifie « faire grève » aujourd’hui ? Quelles en sont les formes, les enjeux, les difficultés et les potentialités ? Comment comprendre les évolutions récentes du mouvement social ?

À partir de l’ouvrage de Baptiste Giraud, Réapprendre à faire grève (PUF), cette rencontre propose d’explorer l’histoire, les pratiques et l’actualité de la grève.

Animé par Baptise Giraud, maître de conférences en science politique à l’Université d’Aix-Marseille

Dans le cadre du cycle de conférences « Tout savoir sur », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour du syndicalisme.

Le mercredi 05 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1 (2e étage)Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-le-syndicalisme/