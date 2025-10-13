Tout savoir sur les coopératives Atrium de Lumière Paris

Tout savoir sur les coopératives Atrium de Lumière Paris lundi 13 octobre 2025.

Dans un monde où l’économie évolue rapidement, les coopératives se distinguent comme une alternative aux entreprises classiques, en favorisant notamment un fonctionnement démocratique et un partage équitable des bénéfices.

Mais comment fonctionnent-elles exactement ? Quels sont leurs atouts ?

Venez en apprendre davantage sur le fonctionnement de ce modèle !

Avec

Nadine Richez-Battesti, maîtresse de conférences en sciences économiques à l’université d’Aix-Marseille (sous réserve)

Dans le cadre du cycle de conférences « Tout savoir sur », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour des coopératives, leur fonctionnement, leurs atouts.

Le lundi 13 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Atrium de Lumière Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France 75012 Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-les-cooperatives/ contact.communication@bpi.fr