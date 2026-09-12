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Tout savoir sur les espaces de stockage Clouds Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

jeudi 26 novembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains

Tout savoir sur les espaces de stockage Clouds Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Andrée Chedid
Adresse
Esplanade du Broustic
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Tout savoir sur les espaces de stockage Clouds

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 10:00:00
fin : 2026-11-26

Date(s) :
2026-11-26

Apprendre et gérer les sauvegardes de vos appareils sur OneDrive, Google Drive, ICloud…
Tout public gratuit et sur inscription au 05 56 03 93 93   .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93 

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English :

L’événement Tout savoir sur les espaces de stockage Clouds Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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