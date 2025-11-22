Tout Schuss Alpes du Sud Aix-en-Provence

Tout Schuss Alpes du Sud

Du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025 de 10h à 18h. Place François Villon (devant l’Office de Tourisme) Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

La Place François Villon (devant l’Office de tourisme) est transformée en station de ski pour faire le plein d’expériences sur fond de neige. Au programme, de nombreuses activités et animations tout au long du week-end, accessibles gratuitement.

Les stations de ski des Alpes du Sud sont réunies pour promouvoir leur destination respective et proposer des offres spéciales inédites Tout Schuss jusqu’à 30 % sur les forfaits de remontées mécaniques et 10% sur les cours de ski ESF. Patinoire, déambulation de mascottes, jeux concours, dégustations, initiation ski pour les enfants, et piste de luge. .

Place François Villon (devant l'Office de Tourisme) Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

The Place François Villon (in front of the Tourist Office) is transformed into a ski resort for a whole host of experiences against a backdrop of snow. The program includes a wide range of activities and events throughout the weekend, all free of charge.

German :

Der Place François Villon (vor dem Fremdenverkehrsamt) wird in eine Skistation verwandelt, um vor dem Hintergrund des Schnees viele Erfahrungen zu sammeln. Auf dem Programm stehen zahlreiche Aktivitäten und Animationen während des gesamten Wochenendes, die kostenlos zugänglich sind.

Italiano :

Place François Villon (di fronte all’Ufficio del Turismo) si trasformerà in una stazione sciistica per una serie di esperienze sullo sfondo della neve. Il programma prevede una serie di attività ed eventi per tutto il fine settimana, tutti gratuiti.

Espanol :

La plaza François Villon (frente a la Oficina de Turismo) se transformará en una estación de esquí para vivir un sinfín de experiencias con la nieve como telón de fondo. El programa incluye numerosas actividades y eventos gratuitos durante todo el fin de semana.

