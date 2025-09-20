Tout sur le patrimoine mondial de l’UNESCO à Nice Centre Nice Patrimoine Mondial Nice

Tout sur le patrimoine mondial de l’UNESCO à Nice Centre Nice Patrimoine Mondial Nice samedi 20 septembre 2025.

Tout sur le patrimoine mondial de l’UNESCO à Nice 20 et 21 septembre Centre Nice Patrimoine Mondial Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite commentée de l’exposition permanente sur le patrimoine mondial à Nice

Centre Nice Patrimoine Mondial 75 quai des Etats-Unis 06300 NICE Nice 06000 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 97 13 22 82 https://patrimoinemondial.nice.fr/ Exposition permanente sur l’inscription de « Nice, la ville de la villégiature d’hiver de riviera » au patrimoine mondial de l’Unesco Transports et parkings à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

@Ville de Nice