Tout sur l’orgue ! Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais Soissons

Tout sur l’orgue ! 20 et 21 septembre Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais Aisne

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Rendre la musique de l’orgue aux voûtes de la cathédrale, tel est le pari porté par l’Association des Amis des Orgues et la Fondation du patrimoine, ils attendent votre soutien pour vous rassembler à nouveau sous mles longs tuyaux d’étain. Renseignements 03 23 93 30 56 .

Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais Rue des déportés et Fusillés 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Soissons