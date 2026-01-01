Tout sur Toni Médiathèque Violette Leduc Paris
samedi 24 janvier 2026.
L’autrice de Toni tout court et Aimez
Gil aux éditions P.O.L., vous propose de travailler sur l’écriture
de Toni Morrison, à partir de Beloved et de ses conceptions
philosophiques de « l’Autre ».
Une lecture des textes écrits est prévue
le 13 février à 19h au Théâtre de la Bastille.
Cet
événement est soutenu par le CNL – centre national du livre, dans le cadre de
la résidence au Théâtre de la Bastille.
Il est conjointement organisé par la Bibliothèque Toni Morrison Paris 11
Cycle d’ateliers d’écriture avec Shane Haddad
Du samedi 24 janvier 2026 au samedi 07 février 2026 :
samedi
de 10h00 à 13h00
gratuit Public adultes.
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
bibliotheque.toni-morrison@paris.fr
