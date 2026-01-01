Tout sur Toni Médiathèque Violette Leduc Paris

L’autrice de Toni tout court et Aimez

Gil aux éditions P.O.L., vous propose de travailler sur l’écriture

de Toni Morrison, à partir de Beloved et de ses conceptions

philosophiques de « l’Autre ».

Une lecture des textes écrits est prévue

le 13 février à 19h au Théâtre de la Bastille.

Cet

événement est soutenu par le CNL – centre national du livre, dans le cadre de

la résidence au Théâtre de la Bastille.

Il est conjointement organisé par la Bibliothèque Toni Morrison Paris 11

Cycle d’ateliers d’écriture avec Shane Haddad

Du samedi 24 janvier 2026 au samedi 07 février 2026 :

samedi

de 10h00 à 13h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

bibliotheque.toni-morrison@paris.fr



