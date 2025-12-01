TOUT TIENT ENCORE DEBOUT ANIMA CIE Salle polyvalente Mayenne

TOUT TIENT ENCORE DEBOUT ANIMA CIE

Salle polyvalente Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

La compagnie Anima propose son spectacle mêlant théâtre et danse à Mayenne le jeudi 11 décembre.

Tout tient encore debout suit Lou, 15 ans, qui croque la vie comme elle croque dans un gâteau. Sa vie bascule à la suite de remarques sur son physique et son appétit débordant. Obsédée par son poids, elle sombre dans des crises de binge incontrôlées suivies de vomissements. Elle souffre de troubles des conduites alimentaires en secret.

L’étau se resserre de plus en plus jusqu’à la révélation insupportable de sa maladie. Dès lors, que faire ? Est-il possible de se reconstruire, de retrouver l’estime de soi ? Comment se reconnecter avec son corps, comment s’accepter ?

Spectacle tout public dès 12 ans Durée 1h15 .

Salle polyvalente Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16

English :

On Thursday December 11, Compagnie Anima presents a show combining theater and dance in Mayenne.

German :

Die Theatergruppe Anima zeigt am Donnerstag, den 11. Dezember, ihre Aufführung, die Theater und Tanz miteinander verbindet, in Mayenne.

Italiano :

Giovedì 11 dicembre, la compagnia Anima presenterà a Mayenne uno spettacolo che unisce teatro e danza.

Espanol :

El jueves 11 de diciembre, la compañía Anima presentará en Mayenne un espectáculo que combina teatro y danza.

L’événement TOUT TIENT ENCORE DEBOUT ANIMA CIE Mayenne a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne