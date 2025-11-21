Tout tient encore debout – Anima Cie – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-10 20:30 – 21:45

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Théâtre chorégraphique et quête identitaire Lou, 15 ans, est une jeune fille pétillante, bonne élève, apparemment sans problèmes. Elle est pourtant en pleine quête identitaire, obsédée par son image et par l’idée de devenir « Quelqu’un ». En secret, Lou souffre de troubles des conduites alimentaires : elle traque le moindre kilo, hantée par l’idée de prendre du poids. Ses proches commencent à avoir des doutes… jusqu’à la révélation insupportable de sa maladie. Dès lors, que faire ? Est-il possible de se reconstruire, de retrouver l’estime de soi ? Anima Compagnie continue de décortiquer les questions sociétales contemporaines, et notamment celles qui touchent l’adolescence. Ici, il est question de libérer la parole sur un sujet sensible et tabou, mais aussi et surtout, de s’émanciper du piège de l’apparence pour retrouver une véritable connexion à soi et au présent dans une célébration joyeuse du corps ! Mise en scène & écriture : Lucie RaimbaultJeu : Sara Amrous, Alisma Boulay, Jeanne Michel, Paul AudebertRegard chorégraphique & assistante à la mise en scène : Anne Gautier Durée : 1h15 Tout public à partir de 12 ans Représentations mardi 10 mars 2026 à 15h et à 20h30

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr