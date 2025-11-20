Tout tient encore debout Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Tout tient encore debout

Lucie Raimbault utilise la force cathartique du théâtre pour aborder les troubles des conduites alimentaires et met en lumière comment les injonctions sociétales, à l’heure des réseaux sociaux, pèsent très lourdement sur le corps des adolescentes.

Lou, 15 ans, jeune fille pétillante qui croque la vie comme elle croque dans un gâteau voit sa vie basculer à la suite de remarques sur son physique et son appétit débordant. Elle se met à surveiller son poids et son apparence, traquant le moindre kilo. Puis, cédant à des crises de boulimie incontrôlées, elle finit par se faire vomir. Lou souffre de troubles des conduites alimentaires en secret mais l’étau se resserre de plus en plus jusqu’à la révélation insupportable de sa maladie.

Après Les Ecoeurchées (accueilli au Carré en 2021), Anima Compagnie continue de décortiquer les questions sociétales contemporaines, et plus particulièrement celles qui touchent de près à l’adolescence afin de libérer la parole sur des sujets sensibles et tabous.

Spectacle dans le cadre de la quinzaine de la parentalité organisée par le centre social Le PEPS du Pays de Château-Gontier Prendre soin de nos enfants et de soi .

à partir de 12 ans

durée 1h15

placement numéroté

tarif C .

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

