Tout Tourneboulé Compagnie La Limprost Spay

Tout Tourneboulé Compagnie La Limprost
3 Rue d’Arnage Spay Sarthe
Tarif : – –
Début : 2026-03-20 17:00:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Un conte musical et familial tout public
Un spectacle de Anaïs Tampère-Lebreton, Matthieu Vanherpe
Avec Anaïs Tampère-Lebreton, Matthieu Vanherpe et Amélie Paquereau.
Sur réservation .
+33 2 43 21 88 96 bibliotheque@ville-spay.fr
English :
A musical tale for all ages
