Tout un cinéma Concert Clippé Chapelle de la Visitation Limoges

Tout un cinéma Concert Clippé

Chapelle de la Visitation 9B Rue François Chenieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-27

Après son album studio À tous les coups sorti en 2008, Jean-Manu choisit YouTube pour partager ses chansons à travers des clips faits maison, qui prolongent l’univers unique de l’auteur-compositeur, riche d’humour, de tendresse et d’histoires insolites.

Armé de son piano, de sa guitare et de son looper, il propose un véritable seul-en-scène musical, revisitant son répertoire au rythme de ses clips et d’images inédites réalisés par son technicien complice Samuel.

Dans ce concert solo original, chansons et projections dialoguent pour composer une expérience inventive, entre scène et écran. .

