TOUT UN CIRQUE ! Frontignan

TOUT UN CIRQUE !

Avenue des Étangs Frontignan Hérault

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

2026-04-10

2e édition de ce temps fort dédié au cirque, sous chapiteau et en plein air Acrobates défiant les lois de la gravité, jongleurs aux mains agiles, numéros à couper le souffle… c’est tout l’univers du cirque qui s’invite sur l’Aire des loisirs pour vous offrir un week-end d’émerveillement à partager à tout âge.Cette année encore, un petit village de cirque s’installe mêlant ateliers de pratique, manèges, entre-sort et spectacles. Et face au succès rencontré en 2025, ce n’est pas un mais deux chapiteaux qui vous accueilleront, ne laissant personne sur le bord de la piste. L’occasion pour tous d’en faire tout un cirque ! .

Avenue des Étangs Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

English :

2nd edition of this highlight dedicated to the circus, under a big top and in the open air Acrobats defying the laws of gravity, jugglers with nimble hands, breathtaking acts? the whole world of the circus invites itself to the Aire des loisirs for a weekend of wonder to be shared by all ages.

