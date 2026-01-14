Tout un monde Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Tout un monde

Vendredi 20 février 2026 de 10h à 10h30.

Samedi 21 février 2026 à partir de 10h.

Séance à 10h et à 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20 10:30:00

2026-02-20 2026-02-21

La compagnie So’mômes propose un spectacle très jeune public tout un monde dès 6 mois.Familles

C’est la nuit !



Dans le ciel étoilé, la lune brille



et nous regarde, sans mots



Chut… qui arrive sans bruit ?



C’est le marchand de sable pardi !



Un petit garçon, les yeux grands ouverts,



attend le sommeil qui ne vient pas.



Le rêve arrive, léger comme un nuage.



Un lit qui se transforme en bateau,



Des étoiles qui chuchotent des secrets



Un monde où tout est possible



Une aventure entre veille et sommeil



Un spectacle tendre et poétique par la compagnie So’mômes .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

The So’mômes company presents a show for very young audiences, Tout un monde , from 6 months upwards.

