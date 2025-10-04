Tout un programme à Alvignac ! Bibliothèque D’alvignac Alvignac

Tout un programme à Alvignac ! Bibliothèque D’alvignac Alvignac samedi 4 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T19:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T19:00:00

Découvrez l’histoire des jeux vidéo avec une exposition interactive, une borne d’arcade rétro et un quiz amusant. Exposition du 10 septembre au 8 octobre 2025

Profitez de lectures Kamishibai, d’une malle de jeux de société et d’ateliers créatifs : Écriture poésie, collage, céramique, couture, réparation vélo. Une programmation ludique et artistique pour tous les âges !

Bibliothèque D’alvignac Le bourg 46500 Alvignac Alvignac 46500 Lot Occitanie 0565331581

Biblis en folie 2025