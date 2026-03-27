Tout un rayon Cosmopolis Nantes
Tout un rayon Cosmopolis Nantes samedi 18 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 14:00 – 15:00
Gratuit : non Gratuit sur réservation
Visite accompagné.es d’un.e membre de l’association Les Increvables en SelleÀ travers cette visite guidée, découvrez des récits individuels et collectifs autour du vélo, en France et dans le monde entier. Palestine, Iran, Afghanistan, Sierra Leone, États-Unis, Sibérie, Laponie, Maroc, Mexique, Royaume-Uni, Syrie, Colombie et France composent une cartographie non exhaustive des combats cycloféministes, des revendications de liberté, des rêves et du lien intime que les femmes et minorités de genre entretiennent avec le vélo. Cette visite est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://www.helloasso.com/associations/les-increvables-en-selle
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