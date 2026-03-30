Tout un rayon – Visite expo Cosmopolis Nantes
Tout un rayon – Visite expo Cosmopolis Nantes vendredi 24 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 14:00 – 15:00
Gratuit : non Gratuit sur réservation
Visite accompagné.es d’un.e membre de l’association Les Increvables en SelleÀ travers cette visite guidée, découvrez des récits individuels et collectifs autour du vélo, en France et dans le monde entier. Palestine, Iran, Afghanistan, Sierra Leone, États-Unis, Sibérie, Laponie, Maroc, Mexique, Royaume-Uni, Syrie, Colombie et France composent une cartographie non exhaustive des combats cycloféministes, des revendications de liberté, des rêves et du lien intime que les femmes et minorités de genre entretiennent avec le vélo. Cette visite est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://www.helloasso.com/associations/les-increvables-en-selle
Afficher la carte du lieu Cosmopolis et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Journée d’expertise gratuite – Petits Frères des Pauvres Étude Millon Nantes 30 mars 2026
- Groupe jeux de société Centre socioculturel des Bourderies Nantes 30 mars 2026
- « Le tour de l’atome en 80 milliardièmes de milliardièmes de secondes ! » – Conférence par Anne L’HUILLIER Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes 30 mars 2026
- Temps festif familial à Nantes sud – Clos Toreau Jeux d’eau du Clos Toreau Nantes 30 mars 2026
- Temps festif familial à Nantes Sud – Clos Toreau, Square du Clos Toreau, Nantes 30 mars 2026