Tout une histoire ! Michelin dans la seconde guerre mondiale Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation Chamalières samedi 20 septembre 2025.

Tout une histoire ! Michelin dans la seconde guerre mondiale Samedi 20 septembre, 13h00 Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation Puy-de-Dôme

Dans la limite des places disponibles

L’exposition retrace l’histoire de la manufacture Michelin pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle révèle les différents enjeux auxquels la manufacture a été confrontée pendant cette période troublée, tout en présentant les différents acteurs en présence : tout une histoire ! Des objets, films, documents nous font revivre cette époque complexe.

Musée de la Résistance, de l'Internement et de la Déportation 7 place Beaulieu 63400 Chamalières Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

