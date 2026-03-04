Tout va bien, Cameo Commanderie, Nancy

Tout va bien Mercredi 1 avril, 20h00 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T20:00:00+02:00 – 2026-04-01T21:26:00+02:00

Fin : 2026-04-01T20:00:00+02:00 – 2026-04-01T21:26:00+02:00

Dans le cadre du Festival du Film d’Action Sociale de l’IRTS

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=ORITR »}]

Ciné-débat – Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle vie. Ils ap… Cameo Commanderie Tout va bien