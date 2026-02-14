Tout va bien de Thomas Ellis, Le Royal, Biarritz

Tout va bien de Thomas Ellis Jeudi 26 février, 20h00 Le Royal Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T20:00:00+01:00 – 2026-02-26T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T20:00:00+01:00 – 2026-02-26T23:00:00+01:00

Venez découvrir le documentaire Tout va bien de Thomas Ellis et profiter d’un moment de partages et d’échanges avec lui après la séance.

Le Royal 8, av. Foch, Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://achat.royal-biarritz.com/reserver/F628291/D1772132400/VF/2238028/ »}]

Ciné-rencontre Le Royal Tout va bien de Thomas Ellis